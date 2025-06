Chi c’è nella giunta di Ravenna 2025: le sorprese e le conferme, nomi e deleghe

Ravenna, 14 giugno 2025 – Ecco la nuova giunta del neo sindaco Alessandro Barattoni, eletto a capo del Comune di Ravenna: cinque donne e quattro uomini, ai quali va naturalmente aggiunto il primo cittadino. C'era attesa per scoprire i nomi e qualche sorpresa c'è stata. La più grande è quella dell'inserimento dal 1 gennaio 2026, data in cui sarà pensione, di Roberta Mazzoni, direttrice del distretto sanitario dell'Ausl Romagna, naturalmente con delega alla Politica della salute.

Il braccio di ferro del vicesindaco è stato vinto dal Pri, con il ritorno di Eugenio Fusignani, che dopo le dimissioni di de Pascale da sindaco aveva perso la carica a favore di Fabio Sbaraglia del Pd. Una decisione che aveva fatto discutere. Rientra in Giunta Massimo Cameliani, dopo la sfortunata campagna alle elezioni Regionali, e lo fa con deleghe pesanti: lavori pubblici, urbanistica, mobilità e viabilità. Fra gli alleati del Pd si segnala la nomina di Giancarlo Schiano (5Stelle), Barbara Monti (Progetto Ravenna) e della ventenne Hiba Alif (Avs).

Ma ecco tutte le deleghe nel dettaglio:

Alessandro Barattoni

Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe a Porto, P.N.R.R., Grandi Infrastrutture e Sport, nonché fino al 31 dicembre 2025 Politiche per la Salute, Politiche Sociali, Associazionismo, Volontariato, Terzo settore e Politiche per le Famiglie.

Eugenio Fusignani

Vicesindaco con deleghe a Ordine Pubblico e Sicurezza, Polizia locale, Affari generali, Affari istituzionali, Servizi demografici, Romagna.

Hiba Alif

Assessora con deleghe a Politiche giovanili, Agenda 2030 (futuro sostenibile), Politiche abitative, Pace.

Massimo Cameliani

Assessore con deleghe a Lavori pubblici, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia privata, Rigenerazione urbana, Società Partecipate.

Francesca Impellizzeri

Assessora con deleghe a Politiche e cultura di genere, Scuola e Infanzia, Bilancio, Diritti degli Animali.

Roberta Mazzoni

Assessora a decorrere dall’1 gennaio 2026, con deleghe a Politiche per la Salute, Politiche Sociali, Associazionismo, Volontariato, Terzo settore, Politiche per le Famiglie.

Barbara Monti

Assessora con deleghe a Aree Naturali, Parco del Delta del Po, Politiche europee e Cooperazione internazionale, Agricoltura e Agroalimentare.

Federica Moschini

Assessora con deleghe a Lavoro, Decentramento, Personale, Protezione Civile, Subsidenza e Servizi geologici, Rifiuti, Efficientamento energetico, Autorizzazioni ambientali.

Fabio Sbaraglia

Assessore con deleghe a Politiche Culturali e Multiculturalità, Turismo, Afam, Università, Mosaico, Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria.

Giancarlo Schiano

Assessore con deleghe a Verde pubblico e riforestazione, Legalità, Partecipazione, Centro Storico, Transizione Digitale.