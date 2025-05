Elezioni comunali Ravenna, liste e candidati: guida al voto per il nuovo sindaco

Ravenna, 24 maggio 2025 – Sarà la ventesima elezione comunale della storia di Ravenna da quando nel 1946 venne proclamata la Repubblica: quella in calendario domenica 25 e lunedì 26 maggio vedrà al voto 126.864 ravennati, chiamati a eleggere il successore alla guida di Palazzo Merlato del sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia, primo cittadino dopo l'elezione di Michele de Pascale alla guida della Regione.

I seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Guida al voto

I cittadini saranno chiamati a eleggere ovviamente anche il consiglio comunale, la cui composizione rispecchierà gli esiti della corsa a primo cittadino. È eletto sindaco, al primo turno, il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, cioè il 50% più uno. Se nessun candidato sindaco raggiunge quella soglia si tornerà a votare domenica 8 e lunedì 9 giugno per il ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati (in quel caso il voto avverrà contestualmente a quello per i cinque referendum abrogativi sui temi relativi al lavoro e alla cittadinanza). Come in tutte le elezioni comunali, potranno votare anche gli stranieri, purché siano cittadini di un paese della Ue e ne abbiano fatto richiesta.

Come esprimere le proprie preferenze

All'elettore sarà consegnata una sola scheda. Ciascun elettore può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, oppure tracciare un segno solo su una delle liste (in questo caso il voto viene attribuito anche al candidato sindaco collegato), tracciare un segno sul candidato sindaco e un segno su una delle liste collegate, o anche esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata. Per quanto riguarda invece la composizione del futuro consiglio comunale, l'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza, ma di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Quali documenti portare

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale e la carta di identità (oppure un altro documento di identificazione). In caso di esaurimento dei diciotto spazi destinati al voto, oppure di deterioramento, smarrimento o furto, si può richiedere un duplicato della tessera allo Sportello polifunzionale di viale Berlinguer 30, o recandosi in uno degli uffici decentrati delle ex circoscrizioni. Qualora si arrivi al seggio privi di documento l'identificazione può avvenire anche tramite un membro del seggio o un altro elettore lì presente.

Chi sono i candidati sindaco

I candidati sindaco sono sette: Alessandro Barattoni per il centrosinistra (che comprende Partito Democratico, Partito Repubblicano Italiano, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Ama Ravenna e Progetto Ravenna), Nicola Grandi per il centrodestra (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Viva Ravenna), Alvaro Ancisi per Lista per Ravenna (dove sono confluiti Lega e Popolo della Famiglia) e per la civica Ambiente e animali, Veronica Verlicchi per La Pigna, Giovanni Morgese per la Democrazia Cristiana, Maurizio Miserocchi per Ravenna al Centro e Marisa Iannucci per le quattro liste di sinistra di Potere al Popolo, Ravenna in Comune, Pci e Rifondazione Comunista.

Sono mezzo migliaio, sommando tutte le liste, i candidati al consiglio comunale: impossibile prevedere quanti di loro verranno eletti, dal momento che a Palazzo Merlato entreranno presumibilmente vari tra i candidati sindaci sconfitti.