Elezioni comunali a Lugo: risultati e spoglio in diretta

Lugo, 10 giugno 2024 – Elezioni comunali a Lugo: ora è tempo dello scrutinio finale per conoscere i risultati finali. I candidati per la carica di sindaco sono ben 4: Elena Zannoni, sostenuta da Partito Democratico, ‘Europa Verde’, ‘Sinistra Ecologia e Libertà’, ‘Patto per Lugo’, ‘Lugo in movimento’, Italia Viva e ‘Insieme per Lugo’, Francesco Barone, appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Area Liberale e anche la Lega, Secondo Valgimigli per la lista ‘Comunisti italiani’ e Enrico Randi, che può contare sull’appoggio della sua lista civica ‘Noi con Enrico Randi’.

