Elezioni comunali, Nicola Grandi candidato sindaco di Fratelli d’Italia e Forza Italia

Ravenna, 20 febbraio 2025 - In merito alla candidatura a sindaco di Nicola Grandi, attuale capogruppo di Viva Ravenna, da parte di Fratelli d’Italia, interviene il coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, il consigliere regionale, Alberto Ferrero.

“Nella giornata di ieri si è riunito a Roma il tavolo nazionale, composto da esponenti di tutti e tre i partiti che compongono il centrodestra - spiega Ferrero in una nota stampa -, in quella sede si è discusso delle elezioni amministrative nella nostra città. Fra il nostro partito e Forza Italia si è trovata una sostanziale identità di vedute sia sul progetto politico che sul candidato proposto. Abbiamo inoltre insistito fortemente affinché anche la Lega, terza sostanziale forza di governo, possa aderire ad un percorso comune anche nella nostra città. Ciò per accrescere la credibilità dell’immagine di tutta la coalizione. Con gli alleati di Forza Italia, con i quali abbiamo sempre intrattenuto continui, proficui e leali rapporti, abbiamo da definire alcuni non sostanziali aspetti. Il candidato sindaco che verrà indicato avvierà immediatamente contatti a tutte le forze che si oppongono all’ormai ossessivo potere di sinistra nella nostra città per un grande e forte percorso comune al fine di poter battere la candidatura di sinistra”.

Non sembrano essere dello stesso avviso gli alleati locali di Forza Italia che, sempre in giornata, diramano un comunicato stampa a firma del coordinatore provinciale degli azzurri, Fabrizio Dore. “In merito alla notizia della scelta di Fratelli d’Italia di proporre al tavolo nazionale del centrodestra il nome di Nicola Grandi, faccio presente che siamo in costante contatto con i nostri rappresentanti al tavolo nazionale, dove si dialoga affinché le richieste da sempre espresse, anche a mezzo stampa agli alleati di Fratelli d’Italia, verso i quali siamo sempre stati leali, trovino la giusta attenzione nelle trattative in corso, tuttora non concluse. I tempi lunghi con i quali siamo arrivati fin qui non possono certo essere addebitati al nostro partito. Lavoriamo e auspichiamo la soluzione migliore e rapida”.