Elezioni comunali di Ravenna, Potere al Popolo sostiene la candidatura di Marisa Iannucci

Ravenna, 4 marzo 2025 - “Come Potere al Popolo Ravenna sosteniamo e proponiamo come candidata a sindaca, Marisa Iannucci, docente, scrittrice, ricercatrice, attivista e protagonista da tanti anni di molteplici battaglie e azioni su tante tematiche condotte non solo a Ravenna”. Così si legge in una nota stampa diffusa in mattinata.

Nel comunicato si ripercorre il percorso che ha portato fino a qui, partendo dal ricordare come già a gennaio Potere al Popolo avesse annunciato che sarebbero stati presenti alle prossime elezioni amministrative. “Lo abbiamo fatto con chiarezza, esprimendo i punti per noi fondamentali partendo da tutte le nostre analisi, le battaglie e l’attività politica messa in campo negli anni nel nostro territorio. Dicevamo che saremmo stati sicuramente presenti alle prossime elezioni amministrative, consci dell'importanza di essere in questa partita e dell'impegno che questo richiede, e disponibili a incontrare e accogliere chi con noi condividesse una prospettiva di completa alterità e indipendenza e anche di rottura rispetto alle opzioni politiche esistenti, per costruire un argine alle due facce della destra nel prossimo consiglio comunale”.

Dai successivi incontri con partiti, collettivi, associazioni, organizzazioni, liste civiche, sono emerse “convergenze politiche e disponibilità, a partire dal Pci e dalla Lista civica di Ravenna in Comune. Riteniamo che a questo punto sia giunto il momento di lavorare concretamente assieme, celermente, per cercare di portare a Ravenna e ai suoi cittadini una proposta unitaria”.

Potere al Popolo lancia la convocazione nei prossimi giorni di un tavolo comune per discutere e concordare l’organizzazione e le forme di modalità di presentazione. “Su questo, per chiarezza, come già affermato pubblicamente e negli incontri, ribadiamo che la formula più coerente e rispettosa dell’elettorato non può che passare attraverso un appoggio palese tramite la presenza dei simboli dei vari soggetti coinvolti”.