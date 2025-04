Elezioni, il Pd presenta la squadra per Ravenna: tutti i nomi

Ravenna, 5 aprile 2025 - È stata presentata questa mattina la lista dei candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali. Un gruppo eterogeneo e rappresentativo di tutto il comune, espressione di diverse generazioni, con storie e professionalità differenti, provenienti dal mondo del lavoro, della cultura, dell’associazionismo. Una squadra a sostegno del progetto di Alessandro Barattoni, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra.

“Il Partito Democratico ha scelto di esserci in modo capillare - ha spiegato il segretario comunale del Pd, Lorenzo Margotti -, andando in ogni angolo della città e del forese, non solo per raccontare un programma, ma per continuare ad ascoltare, discutere, costruire. È questo il nostro modo di fare politica: concreto e partecipato. Lo facciamo con la forza di una comunità politica viva che ha radici solide e guarda lontano. La nostra presenza non si misura solo nei numeri, ma nella qualità delle relazioni, nell’impegno quotidiano, nella capacità di dare risposte. Il nostro contributo sarà fondamentale anche nella futura amministrazione della città. Un grazie sincero va a tutte le candidate e i candidati che hanno accettato questa sfida con serietà e spirito di servizio, mettendo a disposizione del partito e della città le loro competenze, le loro storie e la voglia di costruire insieme il futuro di Ravenna”.

“Per costruire una città che guarda avanti servono persone capaci di tenere insieme innovazione e radicamento – afferma Alessandro Barattoni -. Il Partito Democratico è stato, in questi anni, il motore di un progetto politico che ha saputo coniugare visione e concretezza, apertura e stabilità. Ha dimostrato di saper governare con responsabilità, contribuendo in modo determinante alla crescita e alla tenuta sociale della nostra città. È una comunità radicata nei territori, che non ha mai smesso di ascoltare, proporre, mettersi in gioco. Anche in questa campagna, il Pd dimostra di essere un pilastro solido, capace di offrire idee, energie e persone all’altezza delle sfide che abbiamo davanti. Con il lavoro di questi mesi e con la lista che abbiamo presentato, il Pd conferma ancora una volta di essere una forza seria e organizzata, che può contare su donne e uomini che ogni giorno si impegnano per il bene comune”.

La lista dei candidati

Fabio Sbaraglia, 40 anni, assessore, sindaco facente funzioni Stefania Beccari, 56 anni, insegnante, consigliera comunale Idio Baldrati, 67 anni, presidente cooperativa sociale, consigliere comunale Greta Cavallaro, 27 anni, dipendente dell'assessorato regionale alle politiche per la salute Fabio Bazzocchi, 53 anni, presidente onorario Polispostiva Low Street, consigliere comunale Federica Del Conte, 48 anni, ingegnera edile, assessora del Comune di Ravenna Massimo Bianchetti, 57 anni, tecnico di centrale operativa petrolchimico di Ravenna Petia Di Lorenzo, 37 anni, infermiera Igor Bombardi, 37 anni, ispettore della qualità agroalimentare, consigliere comunale Alessandra Folli, 58 anni, coordinatrice d'area Romagna Tech, consigliere comunale Gianmarco Buzzi, 46 anni, operatore portuale, consigliere comunale Silvia Giogoli, 44 anni, guida turistica Massimo Cameliani, 45 anni, funzionario CNA, presidente del Consiglio comunale di Ravenna Nadia Graziani, 50 anni, perita agraria, consigliera comunale Luca Cortesi, 44 anni, insegnante, consigliere comunale Francesca Impellizzeri, 36 anni, responsabile centro servizi volontariato, consigliera comunale Domenico Esposito, 29 anni, studente lavoratore Fama Lo, 46 anni, mediatrice culturale Guido Fabbri, 55 anni, avvocato Livia Molducci, 61 anni, avvocata, assessora del Comune di Ravenna Fabrizio Fusconi, 43 anni, manutentore elettrico Sabrina Morganti, 47 anni, impiegata studio legale Renald Haxhibeku, 27 anni, impiegato casa di spedizioni Federica Moschini, 55 anni, avvocata giuslavorista, assessora del Comune di Ravenna Gerardo Lamattina, 60 anni, regista cinematografico Gloria Natali, 70 anni, consigliera comunale Gianfranco Mosconi, 62 anni, assistente di reparto GDO Angela Rubino, 38 anni, gruista Nicolò Pranzini, 42 anni, project manager innovazione e formazione Federica Savini, 36 anni, consulente di sostenibilità ambiente e progetti di economia circolare Marco Tosi Brandi, 65 anni, ex insegnante di scienze motorie Michela Venturi, 26 anni, agente di commercio.