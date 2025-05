Elezioni sindaco di Ravenna. Primi exit poll: Barattoni 61-65%, Grandi 21-25%. Spoglio in diretta

Ravenna, 26 maggio 2025 – Weekend al voto per i ravennati che sono stati chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino che si metterà alla guida di Palazzo Merlato, dopo l'elezione di Michele de Pascale alla guida della Regione Emilia-Romagna e la presa in carico del sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia.

Un voto che chiaramente farà chiarezza anche sul futuro consiglio comunale, la cui composizione rispecchierà gli esiti dell’elezione.

Come sta andando la corsa e il conteggio dei voti?

L’avanzamento dei risultati in diretta può essere seguito qui sotto, consultando i dati cittadini, seggio per seggio. Si possono così conoscere le percentuali dei partiti e delle liste.

I risultati in tempo reale

Chi sono i candidati sindaco

I candidati sindaco sono sette: Alessandro Barattoni per il centrosinistra (che comprende Partito Democratico, Partito Repubblicano Italiano, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Ama Ravenna e Progetto Ravenna), Nicola Grandi per il centrodestra (Fratelli d'Italia, Forza Italia e Viva Ravenna), Alvaro Ancisi per Lista per Ravenna (dove sono confluiti Lega e Popolo della Famiglia) e per la civica Ambiente e animali, Veronica Verlicchi per La Pigna, Giovanni Morgese per la Democrazia Cristiana, Maurizio Miserocchi per Ravenna al Centro e Marisa Iannucci per le quattro liste di sinistra di Potere al Popolo, Ravenna in Comune, Pci e Rifondazione Comunista.