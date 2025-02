Elezioni sindaco Ravenna: via alla elettorale di Alessandro Barattoni

Ravenna, 18 febbraio 2025 - Alessandro Barattoni, candidato sindaco del centrosinistra comincia ufficialmente la campagna elettorale sabato 22 febbraio alle ore 11 in via Antico Squero 6, a Ravenna.

“Nell’agosto scorso la mia comunità politica mi ha chiesto di essere il candidato di centrosinistra alla guida di Ravenna - commenta Barattoni -. Ho deciso di accettare per mettere la mia esperienza lavorativa e politica a servizio della città. Oggi, dopo mesi di ascolto e di confronti, sono pronto a presentare una campagna elettorale fatta di partecipazione e di prossimità, e a raccontare le mie idee concrete per un Comune aperto e a misura di tutte e tutti. Ci vorranno tempo, dedizione, pazienza e fermezza; e conteranno i fatti, perché in termini di progetto ne abbiamo già tanti, avviati e definiti dal Pnrr. Non tutti abbiamo avuto lo stesso passato, ma avremo lo stesso futuro e mi piacerebbe che lo costruissimo insieme. Vi aspetto per parlare di noi, di Ravenna”.