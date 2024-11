Giunta comunale di Ravenna: Fabio Sbaraglia è il nuovo vicesindaco

Ravenna, 26 novembre 2024 – Oltre ad aver affrontato i temi all’ordine del giorno, nel corso della riunione svoltasi oggi, la giunta comunale di Ravenna si è pure confrontata sulle modalità di suddivisione dei compiti e delle responsabilità nella fase di transizione dalla prossima decadenza del sindaco Michele de Pascale (a seguito della sua elezione a presidente della Regione Emilia-Romagna) fino all’espletamento della prossima tornata di elezioni amministrative in programma nella primavera 2025.

A seguito di una discussione collegiale con la giunta, il primo cittadino ha definito un nuovo riparto di funzioni e deleghe, assegnando ad Eugenio Fusignani la delega alle Politiche per la Salute e attribuendo la funzione di vicesindaco a Fabio Sbaraglia. La delega al Pnrr, precedentemente ricoperta dal sindaco, andrà ad aggiungersi ai Lavori Pubblici, in quanto trattasi di una fase di mera attuazione degli interventi. Il quadro delle restanti deleghe rimane invariato.

“Ringrazio tutti i componenti della giunta per il servizio appassionato e l’impegno di questi anni, per alcuni di loro in entrambi i mandati per altri solo nel secondo – ha dichiarato il sindaco de Pascale –. Negli ultimi mesi ho ben percepito l’ulteriore sforzo e l’impegno profuso a servizio della città e ho trovato in loro il massimo della coesione e dello spirito di squadra per affrontare i mesi che abbiamo davanti. Fino all’ultimo giorno eserciterò il mio incarico con la massima dedizione e in ogni caso la mia gratitudine e impegno per il territorio del Comune e della Provincia di Ravenna non verranno mai meno. Ringrazio in particolare Fabio Sbaraglia ed Eugenio Fusignani per la disponibilità e la serietà dimostrata nel rendersi disponibili a questo nuovo assetto”.