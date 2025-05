Imbrattati i manifesti di Alessandro Barattoni

Ravenna, 25 maggio 2025 – Brusco risveglio nella domenica del voto per coloro che si sono trovati a transitare a Ravenna in via dei Poggi, dove sono stati imbrattati, presumibilmente nella notte, dei manifesti elettorali del candidato di centrosinistra Alessandro Barattoni, cui i vandali hanno addirittura augurato la morte, coprendo il suo volto con le parole 'devi morire' e con un'ingiuria.

Un atto di una volgarità e di una meschinità assolute, che guasta una campagna elettorale in cui tutti i candidati avevano invece tenuto l'uno nei confronti dell'altro toni improntati al massimo rispetto.

La preparazione dei seggi per le elezioni comunali a Ravenna

Eventi di questo tipo non sono rari nelle campagne elettorali, ma stupiscono in quel di Ravenna, dove tutti i candidati sindaci in campo non hanno mai fatto ricorso alla violenza verbale gli uni nei confronti degli altri.