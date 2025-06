Insulti social alla neo assessora di Ravenna Hiba Alif, il Pd la difende

Ravenna, 16 giugno 2025 - Gli hater da social prendono di mira la giovane neo assessora del Comune di Ravenna Hiba Alif. E il Partito democratico comunale esprime "piena solidarietà". Come sottolinea il segretario Lorenzo Margotti, "è inaccettabile che una giovane donna impegnata nella vita pubblica venga bersagliata non per il merito delle sue idee o delle sue scelte politiche, ma per la sua giovane età o, peggio ancora, per le sue origini o per il suo nome".

Alif, studentessa di 20 anni, è la più giovane della nuova giunta Barattoni: deleghe a Politiche giovanili, Agenda 2030 (futuro sostenibile), Politiche abitative, Pace. Nata e cresciuta a Ravenna da genitori originari del Marocco, aveva ottenuto 51 preferenze personali, risultando la 12esima più votata della lista.

Cosi, aggiunge, non si attacca "solo a lei, ma ciò che rappresenta: una città inclusiva, aperta, dove il contributo di ogni cittadino e cittadina, a prescindere dalla provenienza, è una ricchezza da valorizzare". Dunque, prosegue Margotti, "le parole d'odio e i toni razzisti che sono comparsi in queste ore rappresentano un retaggio inaccettabile, che nulla ha a che fare con il confronto democratico".

Si tratta, conclude, di "offese personali e discriminazioni" che "non possono e non devono trovare spazio, né nella nostra comunità né nella discussione pubblica".