Michele de Pascale: “Voto per il sindaco di Ravenna il prima possibile”

Ravenna, 23 novembre 2024 – (...perché dobbiamo portare a termine...) ...

Presidente, pronto.

“Eccomi”.

Con chi parlava?

“Parlavo di San Marino”.

Vuole invaderlo?

“(ride), ma no”.

Michele de Pascale con la fascia da sindaco di Ravenna: ora è governatore della Regione e la città dovrà votare il suo successore

Michele de Pascale, sindaco uscente di Ravenna e neo presidente della Regione. Il centrosinistra in provincia di Ravenna ha fatto filotto, vincendo in 18 comuni su 18. Si aspettava di andare così bene?

“Quella nel mio territorio è una vittoria che, a livello personale, mi ha commosso, visto quanto è stato colpito da alluvioni, tornado e maltempo”.

Vincere in casa, insomma, fa un effetto diverso.

“Certo, sapevo che i risultati qui avrebbero avuto un’altra valenza, visto che, tra Cervia, Comune e Provincia di Ravenna, sono stato la persona che ha avuto le maggiori responsabilità amministrative in questi anni”.

A proposito di maltempo, non ha pensato che i cittadini potessero ’punire’ lei e il centrosinistra per quanto accaduto?

“Intanto non penso che la destra stessa credesse che vincessimo in 18 comuni su 18, né che a Ravenna ci fosse un distacco di 20 punti”.

Forse gli scontenti non sono andati a votare?

“L’affluenza è stata complessivamente poco soddisfacente, ed è stata lievemente più bassa nei comuni alluvionati. Ma è stata la propaganda della destra a portare a questo. Tra l’altro le Regioni (il riferimento è alla legge sull’autonomia differenziata, ndr) chiedono più poteri, senza voler vedere che alle elezioni regionali i cittadini non vanno a votare”.

Michele de Pascale poco dopo la proclamazione a presidente della Regione Emilia-Romagna

Le critiche del centrodestra sulla gestione dell’alluvione e sul ruolo avuto dalla Regione non saranno state tutte infondate, non crede?

“La differenza è stata la narrazione: la mia è stata critica e autocritica - ho detto che anche il sindaco di Ravenna sulla prevenzione avrebbe dovuto fare di più -, quella di Ugolini basata unicamente su speculazioni politiche: che i fondi erano arrivati, che la struttura commissariale aveva lavorato bene e via dicendo”.

Conferma che vuole essere lei il commissario che dovrà gestire l’alluvione?

“Sì. E a Giorgia Meloni proporrò un Patto Repubblicano tra istituzioni: quando c’è un problema si fa una riunione, non un comunicato stampa. Su questo tema serve un cambiamento radicale: le città devono mettere la prevenzione al primo posto”.

In campagna elettorale lei ha detto di essere in parte conosciuto anche in Emilia per la bontà del lavoro svolto in Romagna. Parole che hanno trovato riscontro alle urne?

“La Romagna ha un tratto identitario che l’Emilia non ha, perché al di là del fiume Sillaro c’è di tutto. C’è Bologna, che fa storia a sé, e dove abbiamo avuto un ottimo risultato, poi siamo andati benissimo a Modena e Reggio Emilia, e poi abbiamo fatto due risultati storici, vincendo nelle province di Ravenna e Parma. A Piacenza siamo andati molto male”.

L’aver battuto palmo a palmo la regione è segnale del fatto che ritenevate l’Emilia Romagna contendibile?

“Non accetto l’idea che tante persone dovessero votarmi senza conoscermi. Sono andato ovunque, anche in luoghi come Goro, al confine col Veneto, dove siamo andati male. E dove per questo tornerò. Durante il dibattito al Carlino Elena Ugolini ha detto di aver percorso 70mila km..”.

Un dato non realistico?

“Noi ne abbiamo fatti 35mila senza mai fermarci. Avranno contato male”.

Prima di parlare di Ravenna, una curiosità: è preoccupato di dover gestire i mass-media ora che occupa un ruolo così importante? Poche sere fa era a Porta a Porta...

“Io mi voglio occupare dell’Emilia Romagna, non ho intenzione di intervenire ogni giorno nel dibattito nazionale. Voglio occuparmi come prima cosa di sanità e dissesto idrogeologico. E comunque no, non sono preoccupato delle relazioni con i media”.

Un’immagine dell’alluvione che ha colpito il territorio di Ravenna in più riprese

Comune di Ravenna: lei lascerà l’incarico, il Tuel prevede che a fare le sue veci sia il vicesindaco del Pri, Eugenio Fusignani. Il suo partito, il Pd, è disposto a cedere lo scettro anche se per pochi mesi?

“Questo tema non è stato affrontato prima delle elezioni regionali. La prossima settimana riunirò la giunta e, collegialmente, decideremo come ripartire i carichi di lavoro. Chiederò al Governo che si vada a votare per le amministrative il prima possibile”.

In primavera?

“La finestra è 15 aprile - 15 giugno. Perché aspettare giugno? Fosse per me farei anche in marzo”.

E in Provincia?

“Darò le dimissioni, e ci sono 90 giorni per indire le elezioni”.

Dopo quasi dieci anni da sindaco, di quali progetti va più orgoglioso?

“Il cantiere del porto. Quando fra 20-30 anni si guarderà a de Pascale sindaco di Ravenna, penso che sarò ricordato per aver sbloccato il cantiere del porto. Mi sembra il progetto con il giusto rilievo prospettico. Se non l’avessimo avviato Ravenna sarebbe una città diversa. E poi c’è ’La spiaggia dei valori’ a Punta Marina, che ospita persone disabili, un progetto che tiene insieme spiaggia, turismo e diritti per tutti. E poi ci sono tutti i cantieri del Pnrr, che inaugurerà qualcun altro”.

Magari la inviteranno al taglio del nastro.

“(ride). Ho avuto un grande maestro, l’ex sindaco Fabrizio Matteucci, che quando non è stato più primo cittadino si è fatto da parte. Per il mio territorio ci sarò sempre, ma il mio ruolo ora cambia. Tra l’altro Alessandro Barattoni è un ottimo candidato e, in caso di vittoria, sarà un ottimo sindaco”.

Tra i delusi in casa Pd c’è l’ex assessore Massimo Cameliani, che puntava a un posto in consiglio regionale. Si aspettava che non venisse eletto?

“A Ravenna il Pd ha candidato quattro amici, quattro persone per le quali avrei gioito in caso di elezione e masticato amaro in caso di mancata elezione. Eleonora Proni e Niccolò Bosi, eletti, rappresentavano Bassa Romagna e il faentino, territori colpiti dall’alluvione. Sono stati spinti dall’orgoglio di territori feriti. Loro hanno avuto un risultato straordinario, che fa passare in secondo piano il buon risultato di Massimo”.

A quando la giunta regionale?

“C’è tempo, si insedierà a metà dicembre, io devo essere ancora proclamato”.

Una persona inaspettata che si è complimentata con lei?

“No, tutto nella norma. Ho ricevuto tanto affetto”.