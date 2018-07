Milano Marittima (Ravenna), 28 luglio 2018 - E' da ieri a Milano Marittima in vacanza con il figlio Federico. E stamattina presto la postato il suo selfie in spiaggia, annunciando il primo bagno di stagione e proclamando un atto d'amore per la Romagna. "Primo bagno dell'anno. Evviva la Romagna, altro che Maiorca, baci ai rosiconi".

Il riferimento polemico è alla decisione del Consiglio comunale di Maiorca di proclamarlo persona non gradita per le sue posizioni su migranti e Rom. Sabato prossimo, il 4 agosto, Salvini sarà a Cervia come l'ospite principale della Festa della Lega Nord Romagna, che si terrà da venerdì 3 a martedì 7 agosto. Il ministro dell'Interno salirà sul palco alle 21.30 insieme a Jacopo Morrone, moderati dal vicedirettore del Tg1 Gennaro Sangiuliano.

Proprio oggi, il Viminale ha annunciato il mega piano 'Spiagge sicure', ossia lo stanziamento di 2 milioni e 500mila euro a favore di 54 comuni rivieraschi che hanno presentato progetti contro l'abusivismo commerciale e campagne di sensibilizzazione. I fondi serviranno per l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale, il pagamento degli straordinari, l'acquisto di mezzi e attrezzature da fornire al personale.

In Romagna, i fondi andranno a Riccione, Bellaria - Igea Marina, Cattolica, Cervia, Cesenatico, Gatteo e Comacchio. Nel Rodigino, i fondi andranno a Rosolina.

Nelle Marche, invece, i Comuni interessati sono: Gabicce Mare, Senigallia, Numana, Porto Recanati, San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio.