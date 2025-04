Elezioni comunali Ravenna, 7 candidati e 18 liste: ecco il lungo elenco

Ravenna, 27 aprile 2025 - Ravenna al Centro e il suo candidato sindaco, il classe ‘52 Maurizio Miserocchi, sono stati la maggiore novità della due giorni elettorale che ha visto la processione dei responsabili di lista recarsi in Comune a depositare gli elenchi dei candidati consiglieri fino a ieri alle 12.

La new entry

Una lista per riunire chi è in dissenso rispetto alle decisioni prese dal Comune in fatto di gestione della piscina, ma non solo: Ravenna al Centro fa il suo ingresso nella campagna elettorale per le amministrative senza la pretesa di sparigliare la corsa a Palazzo Merlato, ma con l’obiettivo di accendere l’attenzione su un luogo della città, la piscina appunto. A capitanare Ravenna al Centro c’è Maurizio Miserocchi, classe ‘52, ex dirigente comunale, voce per anni delle telecronache delle partite del Ravenna (di cui divenne anche dirigente), in passato vicino a Psi e Ds.

Ventuno candidati per una "lista apartitica – spiegano –, composta da rappresentanti impegnati nelle realtà sportive ma non solo, aperta a tutti i cittadini che si sentono disillusi. Come dice la parola ‘Ravenna al centro’ vuol dire mettere al centro l’interesse di Ravenna e dei suoi cittadini. Non soltanto sport e piscina ma tutti gli argomenti nei quali Ravenna è stata messa ai margini per scelte diverse".

Candidati e liste

Sono diciotto le realtà a sostegno dei sette candidati sindaci; ieri è stato sorteggiato anche l’ordine con cui compariranno sulla scheda elettorale: il primo sarà Miserocchi di Ravenna al Centro, seguito in ordine da Nicola Grandi (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Viva Ravenna), Giovanni Morgese (Democrazia Cristiana), Marisa Iannucci (Ravenna in Comune, Rifondazione comunista, Potere al Popolo, Pci), Veronica Verlicchi (La Pigna), Alvaro Ancisi (Lega-Ancisi sindaco Lista Per Ravenna-Popolo della Famiglia e Ambiente e Animali) e Alessandro Barattoni (Pd, Ama Ravenna, Movimento 5 Stelle, Progetto Ravenna, Partito Repubblicano Italiano e Alleanza Verdi e Sinistra). Ecco l’elenco di liste e candidati.