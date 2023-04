Ravenna, controlli della polizia locale ai giardini Speyer: cinque sanzionati

Ravenna, 30 aprile 2023 – Dodici persone controllate, cinque sanzionate. È il bilancio dei controlli svolti ieri sera dalla polizia locale di Ravenna ai giardini Speyer, già in passato al centro di polemiche per fenomeni legati ad alcol e spaccio. Negli ultimi anni la situazione nel parco è migliorata grazie a frequenti controlli e telecamere, e tuttora gli agenti continuano a svolgere periodicamente delle verifiche, anche in abiti civili.

Ieri sera in particolare sono state controllate 12 persone, tra cui 6 straniere. In particolare un cittadino nigeriano è stato sorpreso a urinare sulle pareti della basilica di San Giovanni Evangelista. È stato quindi sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza e per alterazione del decoro urbano e gli è stato comminato un ordine di allontanamento. Stesso gesto nello stesso posto e con le stesse conseguenze anche per un cittadino italiano, mentre un senegalese è stato trovato a compiere la stessa azione poco lontano, in via Mario Pierpaoli. Anche nel suo caso sono scattati sanzione per atti contrari alla pubblica decenza e alterazione del decoro urbano e ordine di allontanamento.

Un’altra persona è stata trovata a consumare una bevanda alcolica: un’attività da tempo vietata ai giardini Speyer proprio a causa dei trascorsi del parco. È quindi scattata una sanzione, ai sensi del regolamento di polizia urbana.

Infine un cittadino della Guinea è stato sanzionato per violazione delle norme relative alla circolazione dei monopattini.