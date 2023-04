Ravenna, fugge all’alt poi rifiuta l’etilometro

Ravenna, 30 aprile 2023 – La polizia locale gli impone l’alt, ma lui non si ferma. E così scatta l’inseguimento, terminato quando gli agenti hanno fermato l’uomo. E ora per lui si prevedono conseguenze pesanti.

L’episodio è avvenuto nella notte tra ieri e oggi. Gli agenti della polizia locale si trovavano lungo l’Adriatica a Fosso Ghiaia, in servizio per i controlli con l’etilometro. Ed è stato qui che hanno imposto l’alt a un furgone, che non si è fermato. A quel punto è partito un inseguimento durato diversi chilometri, fino in città: l’uomo è stato infatti fermato solo in via Stradone, nella periferia sud di Ravenna. Vistosi braccato, il conducente ha tentato anche di dare la colpa alla donna che era sull’auto con lui, scambiandosi di posto: lei però ha dichiarato subito di non essere stata lei a guidare fino a quel momento. L’uomo ha quindi rifiutato di sottoporsi ai test per l’alcol e le sostanze stupefacenti, mentre dalle verifiche è risultato che la patente gli era stata revocata nel 2013. Al momento sono in corso gli atti di rito, ma si prevede che ci saranno conseguenze pesanti dopo la nottata rocambolesca.