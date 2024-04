Basket Ravenna, Rayvonte Rice all'OraSì

Ravenna, 3 agosto 2017 - Rayvonte Rice è un nuovo giocatore dell'OraSì. Guardia di 193 centimetri per 107 chilogrammi, Rice è nato a Champaign, Illinois, nel 1992 e ha svolto la sua carriera cestistica di college prima a Drake University poi a Illinois tra il 2010 e il 2015 chiudendo, nell'anno da senior, con una media di 16.5 punti a partita col 50% da due, oltre il 43% da tre e l'80% dalla lunetta.

Non selezionato al draft Nba ha giocato però una summer league con Chicago prima di decidere di iniziare dall'Italia la sua carriera professionistica. Il suo debutto italiano è stato alla Tezenis Verona, in serie A2, dove ha tenuto una media di 13.6 punti, 4.5 rimbalzi, 1.7 assist e 1.7 recuperi in 27 partite giocate nella stagione 2015-16. A gennaio di quest'anno ha firmato invece in Pro B francese con l'Aix-Maurienne dove ha concluso la stagione collezionando 10.6 punti e 3.3 rimbalzi a partita.

Buon tiratore e con grandi doti in penetrazione e a rimbalzo, grazie a un fisico possente modellato anche dal football americano - sport nel quale si è cimentato per una parte della sua carriera - Rice rappresenta il tipo di giocatore che Martino cercava da posizionare accanto al play Giachetti.