Ravenna Roseto 81-69, l'OraSì domina e si conferma seconda in classifica

Ravenna, 21 novembre 2019 - L’OraSì si aggiudica una partita di grande intensità e di difficile interpretazione contro la squadra più giovane della lega. Roseto è un gruppo molto interessante con alcune individualità che possono avere un buon futuro se si considera che, a parte Pierich, l’età media non arriva a 20 anni.

Contro una squadra così intensa non poteva che esserci da correre e da lottare, ma l’OraSì di questa stagione non si tira mai indietro e combatte con tutte le armi a sua disposizione. Vince la partita per 81-69 restando quasi sempre avanti nel punteggio, e rischiando qualcosa solo nel concitato finale.

Avvio solido grazie al sostegno degli americani nel quarto inziale e buona divisione delle responsabilità nei successivi nei quali brillano prima Jurkatamm, poi Venuto e Sergio. Contro una difesa disposta a zona che lascia pochi spazi, Ravenna trova nel tiro da 3 il modo per scardinare gli equilibri e ottiene molto dai sopra citati Jurkatamm, Sergio e Venuto, ma anche occasionalmente da Thomas, da Marino e dal solito Potts, che la tengono sempre a distanza di sicuerzza da Roseto.

Al 30’ l’OraSì è sopra anche di 17 punti, ma nel quarto finale deve combattere perché la vivacità di Bayehe, Giordano e De Fabritiis toglie convinzione sulla facilità della gara. Roseto torna infatti anche a -5 sul 70-65, prima di alzare bandiera bianca sulle bombe di Marino prima e Thomas poi. Una vittoria che vale molto più per il morale che per la classifica perchè, come afferma Cancellieri nel dopo partita, si rivela la più difficile delle gare interne giocate dall’OraSì fino a questo momento.

Ravenna Roseto, il tabellino

OraSì Ravenna Saporti Veri Roseto 81-69 RAVENNA: Farina ne, Potts 16 (1/4, 4/10), Jurkatamm 9 (1/2, 1/5), Thomas 17 (2/6, 2/2), Chiumenti (1/1), Marino 10 (1/3, 2/4), Zanetti ne, Treier 8 (3/6, 0/3), Venuto 9 (0/2, 3/7), Seck (0/1), Sergio 9 (0/1, 3/5), Bravi ne. All. Cancellieri. ROSETO: Mabor, Lattin, Giordano 10 (2/2, 2/4), Menalo 6 (1/3, 1/1), De Fabritiis 10 (1/2, 2/3), Canka 2 (1/4, 0/1), Nikolic 10 (0/5, 3/6), Fokou ne, Sebastianelli ne, Ciribeni 4 (1/3, 0/1), Bayehe 18 (6/12, 0/1), Pierich 9 (1/2, 2/4). All. D’Arcangeli. Arbitri: Ursi, Barbiero, Doronin Note - Parziali: 17-20, 43-37, 62-45. Usciti per falli: Lattin (Ro), Bayehe (Ro) Tiri da 2: Ra 9/26, Ro 13/33 Tiri da 3: Ra 15/36, Ro 10/21 Tiri liberi: Ra 18/23, Ro 13/20 Spettatori: 2.000