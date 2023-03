1ª Categoria Doppia sfida in zona ’calda’

A cinque giornate dal termine della Prima, ben pochi i verdetti già scritti, se non le retrocessioni di Vaccolino e Riolo Terme, rispettivamente nei gironi F e G. Nel gruppo G, con 15 punti ancora in palio, le prime cinque sono in grado di giocarsi la promozione, visti i minimi distacchi. Comandano i forlivesi della Pianta con 54 punti, seguita a 1 punto dalla coppia Fontanelice-San Vittore e a 2 dal Savio.

Gli adriatici domani (si comincia alle 15,30 visto l’inizio, questa notte, dell’ora legale) ospitano il Castel del Rio che cerca di stare lontano dalla zona playout. Doppio match di cartello per le altre quattro big che si sfidano tra di loro: San Vittore-Pianta e Fontanelice-Civitella. Nella zona calda due derby ravennati: Polisportiva 2000-Bagnacavallo e San Rocco-Riolo Terme.

Nel girone F il Conselice domani ospita il Fly in uno scontro diretto per tenere viva la speranza – fievole – della salvezza. Santagata Sport in casa del Bondeno per star lontana dalla zona calda mentre il Frugesport fa visita al Bondeno.

Programma 26ª giornata (ore 15,30). Girone G: Pol. 2000-Bagnacavallo, A. Romagna-Savarna, Carpena-R. Fusignano, Fontanelice-Civitella, S. Rocco-R. Terme, S. Vittore-Pianta, Savio-C. Rio, V. Faenza-Castrocaro.

Classifica: Pianta 54; S. Vittore, Fontanelice 53; Savio 52; Civitella 49; V. Faenza 35; Savarna, Carpena 34; A. Romagna 32; C. Rio 31; R. Fusignano 28; Pol. 2000, Bagnacavallo 27; S. Rocco 21; Castrocaro 16; R. Terme 11.

Girone F: Bondeno-Santagata Sport, Centese-Berra, Conselice-Fly S. Antonio, Funo-Pontelagoscuro, Galeazza-Consandolo, Gallo-Reno Molinella, Tresigallo-Frugesport, Vaccolino-Basca.

Classifica: Consandolo 53; Centese 52; Pontelagoscuro 51; Galeazza 50; Berra 42; Frugesport 37; Reno Molinella, Bondeno, Gallo 36; Basca 34; Santagata Sport 29; Fly 28; Tresigallo 26; Funo 21; Conselice 17; Vaccolino 3.

u.b.