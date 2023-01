"A Bergamo vogliamo far meglio dell’andata"

Dopo la bella vittoria casalinga 3-1 in rimonta contro Castellana Grotte, la Consar Rcm Ravenna si prepara a 2 trasferte consecutive. Si comincia oggi pomeriggio a Bergamo (fischio d’inizio alle 18, arbitri Spinnicchia e Giglio; diretta su www.volleyballworld.tv), mentre sabato prossimo, nell’anticipo della quarta giornata, i giallorossi saranno di scena a San Donà di Piave per affrontare il fanalino di coda Motta di Livenza. Si tratta di due impegni insidiosi e per nulla scontati. Il successo interno contro Castellana, ha messo in evidenza il grande carattere dei baby ravennati, oltre ad aver consentito di agganciare Cuneo al 10° posto a quota 21. La zona retrocessione incombe sempre a 3 lunghezze di distanza, mentre la zona playoff è ad appena 1 punto. Bergamo invece, per effetto del ko 3-1 di Prata, è appena scesa dal podio. All’andata, la Consar rimase in partita per un paio di set, ma fu costretta a cedere 3-0. Oggi l’inerzia è cambiata, e i valori si sono avvicinati. Ravenna può tentare legittimamente il colpaccio, che peraltro avrebbe effetti importantissimi per la classifica. La sfrontatezza e il coraggio della truppa di Marco Bonitta, potrebbero anche spostare l’ago della bilancia.

L’unico dubbio in casa ravennate riguarda il posto da schiacciatore in diagonale con Orioli. Pinali, il cui ingresso, domenica scorsa contro Castellana, ha coinciso con la rimonta, è ovviamente favorito su Ngapeth, che ha impattato bene al debutto, ma che poi è sceso nelle percentuali di attacco e ricezione. Coach Bonitta, che torna per la prima volta a Bergamo dopo i trionfi con la Foppapedretti in campo femminile (2 scudetti, 3 coppe campioni, 1 coppa Italia e 3 supercoppe italiane), spera in un match diverso dall’andata: "Speriamo che, dal punto di vista del gioco, sia una partita migliore da parte nostra rispetto all’andata. Quel giorno, Bergamo giocò molto meglio di noi. E non ripetemmo la prestazione del turno precedente a Castellana Grotte. Se è vero che siamo cresciuti, spero che potremo giocare meglio. Al di là di questo, pensare alla vittoria, o pensare di fare punti a Bergamo, è spingersi un po’ troppo avanti. Spero che la mia squadra possa dare continuità. Sono abbastanza fiducioso che questo possa accadere. Adesso c’è più consapevolezza, vedo una squadra più matura".

Dall’altra parte della rete, coach Gianluca Graziosi – ex giallorosso, protagonista di un buon 10° posto in Superlega nel 2018-19, prima di dover rescindere il contratto biennale e accasarsi a Siena in A2 – propone uno starting six col regista serbo Jovanovic schierato in diagonale col ‘bombardiere’ italo cubano Padura Diaz (fratello di Angel Dennis). Alla mano schiacciano il figlio d’arte Held, che ha rubato il posto a Mazzon, e Cominetti; al centro Copelli e Cargioli (Cioffi è il ‘primo cambio’); Toscani è il libero.