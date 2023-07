A Cervia l’Audi Quattro Cup

L’attività agonistica del mese di luglio all’Adriatic Golf di Cervia ha preso il via con l’Audi Quattro Cup 2023. Il circuito della casa dei Quattro Anelli è uno dei più attesi dagli amateur sia per la formula di gioco, greensome a coppie, che per la possibilità di accedere alla finale. Il percorso romagnolo si è fatto trovare pronto con condizioni perfette che hanno consentito la realizzazione di ottimi risultati. Lorenzo Nardozza e Gian Marco Mellina sono stati i migliori assoluti completando le 18 buche nei 71 colpi del par. Nella categoria netta Nicola Montalti e Andrea Nardella (43) hanno ottenuto la vittoria precedendo Paolo Margotti con Matteo Minelli (41) mentre Andrea Valentini e Gian Lorenzo Mellina (40) hanno completato il podio. Il giorno seguente oltre 90 giocatori sono scesi nuovamente in campo per la Ocean’s Cup vinta da Luigi D’Amico con un giro in 72 colpi. Saverio Landolfini (37), Gino Bedogni (39) e James Harvey Riderwood (40) si sono imposti nelle categorie nette.

