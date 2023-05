A Faenza le finali

Sarà il PalaBubani di Faenza il teatro delle finali del campionato nazionale di Dodgeball AIDB (domenica alle 10.30; ingresso gratis). In palio tre titoli: l’Open Maschile e Femminile e l’Under 16 (categoria (con squadre miste). La formula è quella della final four. Nell’Open Maschile, il favorito Shamrock sfiderà l’Empoli Swarm, mentre nell’altra semifinale ci saranno Venetica Lions Treviso e Oragiobat Castenaso. In quello femminile sono le Valkyrie Lugo e in semifinale giocheranno il derby con lo Shamrock Ravenna. L’altra sfida è Venetica Lady Lions Treviso – Empoli Swarm. Nell’Under 16 Shamrock - Oragiobat e Venetica – Empoli Swarm.

l.d.f.