"A Forlì il vero Ravenna Confermiamoci col Carpi"

Il 2-1 corsaro del Morgagni ha risvegliato gli umori giallorossi, proprio nella settimana che introduce i festeggiamenti per i 110 anni di storia giallorossa. La vittoria nel derby di Forlì ha avuto anche l’effetto di congelare i venti delle polemiche a seguito dei precedenti passaggi a vuoto, ovvero dalla sconfitta di Corticella, al pareggio esterno col Mezzolara, fino al ko interno contro la Bagnolese, penultima della classe. Luca Magnanini ha fatto il punto della situazione, dando uno sguardo al match casalingo di domenica prossima, quando al Benelli arriverà il Carpi, che condivide coi giallorossi la terza posizione in classifica.

Magnanini, dal ko contro la Bagnolese, al successo nel derby di Forlì, qual è il vero Ravenna?

"Il vero Ravenna penso si sia visto domenica a Forlì. Un Ravenna con grande determinazione e altrettanta voglia di vincere. La precedente gara casalinga con la Bagnolese, lo hanno visto tutti, è stata sicuramente negativa. Il nostro merito è stato quello di esserci ripresi subito". Qual è la molla che è scattata dopo la sconfitta interna contro la Bagnolese?

"Di certo, perdere in quel modo, ci ha toccato ancor di più nell’orgoglio. E comunque, i derby si preparano da soli da punto di vista delle motivazioni. In più, non va dimenticato che si trattava di uno scontro diretto, dunque le motivazioni erano infinite".

Perché il Ravenna ha vinto il derby?

"Abbiamo saputo leggere bene i momenti della partita, sia quando c’è stato da soffrire, sia quando l’inerzia è venuta dalla nostra parte. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo attaccato costantemente, subendo pochissimo".

Ci sono differenze o analogie col match d’andata, vinto in rimonta 2-1?

"Entrambe le sfide sono state molto combattute, con la differenza che, al ritorno al Morgagni, siamo andati in vantaggio due volte e di conseguenza siamo stati più in controllo della partita. All’andata andammo sotto, e poi recuperammo con tanto di sorpasso".

Che significato ha questa vittoria in prospettiva?

"Vincere partite del genere ti deve dare energia e consapevolezza. Non abbiamo ancora raggiunto i nostri obiettivi, ma questo deve essere un trampolino di lancio per un finale di stagione importante sotto tutti i punti di vista".

Domenica prossima, per la prima volta da inizio stagione dovrete difendere il 3° posto. Come si affronta lo scontro diretto col Carpi?

"È un’altra partita dalle mille motivazioni, è un altro scontro diretto e dovremo fare risultato per allungare il passo in vista playoff".

Il successo 4-2 dell’andata può essere un punto di partenza incoraggiante per affrontare il match di ritorno?

"Deve essere sicuramente un punto di partenza, ma, così come abbiamo cambiato tanto noi rispetto a quel giorno, lo avranno fatto anche loro".