A Imola nel pattinaggio otto i campioni regionali della Nuova Rinascita

Grande giornata per la Nuova Rinascita Ravenna ai Campionati Regionali su strada di pattinaggio corsa di Imola: otto i titoli vinti. Campione regionale Antonio D’Angelo, che ha vinto le tre gare (Esordienti M), come Alice Tramontani dominatrice nella categoria Ragazze. Tra i Ragazzi 12, il trio Diego Cangiano, Giacomo Bassetti e Cristiano Rossini ha conquistano tutte le posizioni del podio; vittoria per Giacomo Bassetti nei 300 sprint. Campione è Cristiano Rossini nei 3000m a punti. Titolo pure per Bianca Delle Monache nella 300m sprint (Ragazze 12). Greta Baldas e Sara Bassetti sono sul podio nelle Giovanissimi. Filippo Veggetti è 2° e 3° negli Esordienti. Sofia Savini è seconda nelle 50m e 200 sprint (Esordienti) e terza nella gara sprint e 1000m. Filippo Zazzarini secondo e terzo negli Juniores; secondo nei Seniores Marco Milandri.