A lezione di sitting volley La Pianoterra a scuola

Gli atleti della Pietro Pezzi Pianoterra Ravenna hanno portato il sitting volley alla scuola San Pier Damiano, incontrando gli alunni di 1ª E della San Pier Damiano plesso dell’Istituto Comprensivo gestito dalla dirigente Maria Guiati, in occasione della giornata conclusiva del progetto di sitting volley organizzato e promosso dalla docente di scienze motorie, Chiara Todeschini, coadiuvata dalla prof. Grazia Ileana Filomena. Gli atleti della Pianoterra Ravenna hanno affiancato gli allievi della Damiano nella pallavolo da seduti, disciplina paralimpica ‘inclusivva’, alla quale tutti possono giocare.

La giornata è stata anche occasione di riflessione sul significato della condivisione, grazie all’intervento di Federico Blanc, ex capitano della nazionale di sitting volley e fondatore della Pianoterra. Il sitting volley è uno sport inclusivo derivato dalla pallavolo, e inventato nei Paesi Bassi come sport adattato per la pratica sportiva delle persone con disabilità. Consiste in una pallavolo giocata stando seduti sul pavimento, con il campo più piccolo e con la rete più bassa. Il giocatore che tocca la palla deve trovarsi con le natiche a contatto col pavimento nel momento in cui tocca la palla. Il sodalizio ravennate si è presentato con una propria delegazione formata dagli atleti Alessandra Torroni, Federica Sabini, Matteo Arcozzi, Davide Dalpane e dallo stesso Federico Blanc. Il progetto scolastico, che si è sviluppato in sei giornate, ha trattato le regole di base e i fondamentali di gioco del sitting volley, così come la tecnica e la parte pratica in campo, con la finalità di sviluppare negli alunni il senso della collaborazione, del rispetto di sé e degli altri, e il riconoscimento delle potenzialità proprie e altrui.

"Gli alunni della San Pier Damiano – ha commentato Federico Blanc – si sono mostrati entusiasti verso l’iniziativa e hanno manifestato grandissima emozione nel conoscere da vicino gli atleti della squadra della Pianoterra Ravenna, tra cui il giovanissimo Davide Dalpane, recentemente convocato dal tecnico federale Massimo Beretta per un collegiale della squadra nazionale". Sul fronte agonistico, va ricordato che la Pianoterra Ravenna si è qualificata alla final eight del campionato nazionale maschile di sitting volley in programma dal 2 al 4 giugno a Parma.