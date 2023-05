A Luigi D’Amico il 1° Trofeo Sport Shop

Annullate le gare di domenica causa maltempo, all’Adriatic Golf di Cervia sabato 13 si è giocato il 1° Trofeo Sport Shop Ravenna. Luigi D’Amico ha vinto la gara seppur non giocando al proprio solito livello stellare. Il giocatore ravennate ha infatti completato le 18 buche da campionato in 74 colpi, tre oltre il par, pagando a caro prezzo i due doppi bogey nei quali è incappato alle buche 2 e 13. In prima categoria Marco Di Lello (37) ha superato di misura Filiberto Carignani (36) mentre Simone Santovito (35) ha completato il podio. In seconda Gabriele Benelli ha vinto la bagarre che ha visto ben tre giocatori appaiati a quota 36 punti. Alle sue spalle, per il peggior parziale nelle ultime buche, Davide Moretti e Andrea Cottignola. In terza giornata perfetta per Annalisa Bertozzi (40) che ha ottenuto la vittoria seguita da Silvia Fogli e Luigi Candiano, entrambi a quota 38.

Andrea Ronchi