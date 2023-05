A Marina sessanta equipaggi Ufficiali di regata, super lavoro

Erano una sessantina gli equipaggi presenti a Marina di Ravenna nella Regata Nazionale 29er organizzata dal Circolo Velico Ravennate, evento che ha radunato una sessantina di equipaggi. Lo sfavore delle condizioni meteo (vento tra i 6 e i 13 nodi molto instabile e tanta corrente) non ha fermato il lavoro degli Ufficiali di Regata, abili nel mandare in archivio ben dieci prove, tre delle quali valide per la serie finale. Ad imporsi sono stati Alex Demurtas e Giovanni Santi della Fraglia Vela Riva che, vincendo cinque regate, hanno staccato di 14 punti Malika Bellomi e Beatrice Conti e di 16 il binomio sloveno capitano da Alja Petric; più staccati gli equipaggi Muciaccia-Ufnarovskaia e Contardi-Mattiuzzo, giunti a completare la top five. Nel corso della premiazione, svoltasi nella clubhouse del Circolo Velico Ravennate, è stato assegnato anche il Trofeo Eni: destinato alla squadra meglio classificata, è finito nelle mani degli atleti della Fraglia Vela Riva.