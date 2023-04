A Riolo Terme l’ora della Coppa Zappi

Seconda edizione per la Coppa Zappi per Elite e Under 23, nata da un’idea dell’ex professionista Flavio Zappi al timone delle realtà Zappi Cycling Hotel e Zappi Cycling Academy, e organizzata da ExtraGiro in collaborazione con Rally di Romagna MTB. Il tutto con il patrocinio del Comune di Riolo Terme, FCI e con il supporto della BCcc. Partenza alle 13 e arrivo previsto attorno alle 16.30 dopo circa 149,3 km per 200 atleti in rappresentanza di 34 team. Nel percorso il circuito collinare di 15 chilometri tra Riolo Terme e Villa Vezzano, già affrontato nell’edizione del debutto del 2022, che verrà percorso otto volte ma in senso inverso rispetto al passato.