A Salsomaggiore bene le spade lughesi Segurini terzo nell’under 20 maschile

La Scherma Lughese ottiene un ottimo risultato a Salsomaggiore Terme nella seconda prova "zonale" di spada (vale a dire con atleti di più regioni accorpate) per le categorie under 17 e under 20, maschili e femminili. Francesco Segurini ha conquistato il terzo posto nell’under 20 maschile, in una impegnativa gara a cui hanno preso parte schermidori di alto livello. Prestigiosa la vittoria nei quarti di finale contro Matteo Galassi, atleta in forza al gruppo sportivo Carabinieri, ma tesserato per il Circolo della Spada di Cervia – Milano Marittima. Lo spadista lughese si è arreso solo in semifinale a Fabrizio Cuomo, del cen

tro sportivo dell’Esercito, poi risultato vincitore della gara.