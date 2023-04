Abbey, c’è sempre una prima volta (di testa)

Per la 28esima volta in stagione il Ravenna segna in una partita di campionato e rimonta il gol iniziale del Mezzolara. Un risultato tutto sommato giusto, viste le difficoltà di affrontare – in svantaggio – una squadra fisica e dalla difesa ruvida come i bolognesi. Il gol del pari bizantino arriva di testa, quasi clamorosamente dal più basso sul terreno di gioco, ovvero il 21enne ghanese Moses Abbey, 164 centimetri, all’ottava rete in campionato, cui si devono aggiungere anche sette assist. E per Abbey è una prima assoluta, visto che non aveva mai realizzato in questo modo. "Effettivamente – dice il giovane trequartista giallorosso – non avevo mai fatto un gol di testa ed è stata la mia prima volta. Di sicuro non è la mia caratteristica migliore, però sono comunque contento di aver fatto il primo gol in questo modo. Sono stato particolarmente felice di questa rete perché, in primo luogo ci ha permesso di arrivare al pareggio e poi per come è venuto. Abbiamo costruito l’azione partendo dalla nostra metà campo: ho avviato io stesso l’azione, poi mi sono trovato in area a concluderla, quindi c’è stato un bel gioco di squadra per ottenere il pari". La giornata, malgrado il pari, alla fine è stata positiva, visto che la squadra ha recuperato un punto al Forlì, sconfitto in casa dalla Correggese e ormai un po’ scoraggiato dopo aver perso terreno dalle prime della classe.

Un punto comunque importante: "La difficoltà principale della partita col Mezzolara – aggiunge il ghanese – è stata legata al pressing e alla fase difensiva dei nostri avversari: ci hanno impedito di gestire il pallone come volevamo fare e com’è nelle nostre caratteristiche di gioco. Quindi in questo modo è sato tutto più complicato e certamente aver preso gol nel primo tempo non ci ha aiutato". E ora il Ravenna è atteso, dopodomani, dalla gara casalinga contro la Bagnolese, reduce dal pari domestico con il Corticella. Poi ci sarà il clamoroso tour de force post pasquale che vedrà il Ravenna affrontare – escluso il Giana Erminio – tutte le big del campionato: due trasferte a Forlì e Pistoia, inframezzate dalla partita del ’Benelli’ col Carpi, prima dell’ultima gara di campionato col Lentigione. Insomma terza, prima e quinta nell’ordine rappresentano davvero il momento clou del torneo ravennate che può conquistare anche la terza piazza – dunque avere una miglior posizione in vista dei playoff – ma anche subire la rimonta delle formazioni che la seguono: il Carpi segue il Ravenna ad 1 solo punto e a cinque lunghezze si trova il terzetto composto da United Riccione, Real Forte Querceta e Corticella.

"Sicuramente prima di pensare al tour de force che ci aspetta – conclude Abbey – ci siamo focalizzati sulla Bagnolese anche perché all’andata abbiamo perso la partita e dobbiamo vendicare questa sconfitta tra le mura amiche del Benelli. Per quanto riguarda le partite successive affronteremo tre grandi squadre come Forlì, Carpi e Pistoiese, ma siamo convinti che anche loro non penseranno possa essere una passeggiata affrontare il Ravenna: di sicuro faremo del nostro meglio perché dobbiamo assolutamente rimanere nelle prime quattro posizioni della classifica".

Ugo Bentivogli