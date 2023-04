"Abbiamo provato a vincerla, alla fine sono contento del risultato"

"Siamo venuti qua per provare a vincere. Ci abbiamo provato. Questa è stata una partita molto difficile". Inizia così l’analisi del post-gara dell’allenatore del Ravenna, Massimo Gadda, che definisce "un po’ particolare" il modo di giocare del Mezzolara, fatto di queste lunghe palle, aggrediscono bene, sono abituati a questo tipo di calcio e lo fanno bene". Alla fine "sono contento. Chiaramente volevamo vincere, ci abbiamo provato. Ci prendiamo questo punto, e va bene". Il Ravenna "è partito bene, ha sofferto poi un po’ nel finale. La partita è stata difficile da interpretare. Il gioco è stato molto spezzettato, non so quanti falli siano stati fischiati". I padroni di casa "sanno come si gioca qua e interpretano bene il loro modo di giocare. Siamo andati in svantaggio senza aver subìto un tiro in porta". Il punto, ribadisce, "è comunque soddisfacenti". Su Abbey, scherza, "siamo riusciti a fargli far gol anche di testa. Il ragazzo ha dimostato tutto il suo valore in questo campionato: è giovane, è un 2002, non dimentichiamocelo, ed è molto, molto forte". Giovedì è in calendario l’impegno casalingo con la Bagnolese. Ci saranno difficoltà nel recuperare la forma? Il mister non cerca scuse preventive. "Questa è una cosa che vale per tutti: è giusto così. Abbiamo un giorno in più per recuperare, credo che lo faremo bene. Poi vedremo se cambiare qualcosina". Nel finale è entrato Vinci. "Aveva già esordito, questa è la sua seconda presenza. Parliamo di un 2005, è un ragazzo interessante. Quando entrano ragazzi del settore giovanile, ragazzi di Ravenna, credo che sia una bella cosa per tutti".