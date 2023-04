"Adesso quattro finali Cominciamo col derby"

Dal clamoroso suicidio con la Bagnolese al derby col Forlì. Il Ravenna riprende la corsa verso i playoff, anche se l’obiettivo è stato derubricato ed è tornato ad essere un più generico ‘meglio possibile’. Sarà dunque la sfida di domenica al Morgagni (96° scontro diretto, 30 successi del Ravenna, 26 pareggi, 39 vittorie del Forlì) a spiegare meglio il ‘momento’ di salute giallorosso e a far capire se, gli ultimi deludenti risultati, e cioè i ko contro Corticella e Bagnolese, nonché il pareggio esterno col Mezzolara, sono un caso o frutto di una involuzione. Quello del turno pre pasquale è stato un brusco stop interno, una sconfitta che ancora oggi fa male, giunta al termine di una gara praticamente gestita dall’inizio alla fine, ma decisa dalla topica di Venturini. Shaqir Tafa ha provato a dare una spiegazione. Il ventiquattrenne difensore italo albanese, giunto al mercato di riparazione e sceso fra i dilettanti per la prima volta in carriera dopo le esperienze in C con Monopoli, Cuneo, Sicula Leonzio, Piacenza e Recanatese, non si è sottratto all’analisi del match.

Tafa, cosa si poteva fare di più per evitare l’ultimo e inaspettato passo falso contro la Bagnolese, penultima e capace di strappare 6 punti su 6 al Ravenna?

"Effettivamente è una sconfitta che fa ancora molto male, più che altro perché abbiamo dominato e gestito la partita dal primo all’ultimo minuto. Dopo il gol che abbiamo incassato, i nostri avversari si sono chiusi con 10 giocatori sotto la linea della palla. A quel punto, è stato complicato per noi cercare di affondare i colpi centralmente". Dall’umiliazione del ko contro la Bagnolese come ci si può rialzare?

"Adesso dobbiamo solo cercare di ricompattarci, perché, alla resa dei conti, abbiamo un gruppo forte e solido, in grado di affrontare le difficoltà. Per fortuna abbiamo ancora quattro partite da disputare, nelle quali potremo dire la nostra e dalle quali potremo trarre i punti necessari per il nostro obiettivo".

Il feeling con il Benelli non scatta a livello di risultati e tante squadre riescono a portare a casa punti da Ravenna. Vi siete dati una spiegazione di questo aspetto?

"Più che una mancanza di feeling col Benelli, io mio concentrerei sul fatto che avremmo potuto fare molto di più. Anche perché eravamo in casa e di fronte ai nostri tifosi".

Nonostante la sconfitta, vi trovate ancora in piena lotta playoff. Come affronterete i prossimi scontri diretti contro Forlì, Carpi e Pistoiese che, di certo, saranno decisivi?

"Dovremo provare a ripartire da zero perché, nonostante la sconfitta contro la Bagnolese, ci aspettano ancora 4 partite, fra cui 3 scontri diretti. Sappiamo ovviamente l’importanza di queste sfide contro Forlì, Carpi e Pistoiese. Andiamo per gradi e cominciamo col derby di Forlì. Cercheremo di analizzare nel dettaglio quello che è successo giovedì scorso contro La Bagnolese, ripartendo dalle nostre certezze e dai nostri punti di forza. In pratica ci aspettano quattro finali, compresa l’ultima contro il Lentigione".