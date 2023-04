Adriatico Wind Club campus per ragazzi dai 6 ai 14 anni

Cultura marinara, sport e sensibilità ambientale. Questi gli ingredienti della ricetta che l’Adriatico Wind Club ripropone anche per la prossima estate per tutti i giovani , vogliono avvicinarsi al mare. Il progetto si chiama ’AWCamp’ ed è il campus estivo multidisciplinare che il sodalizio di Porto Corsini, specializzato nella preparazione di windsurfer e kiter, svolgerà fra giugno e settembre. AWCamp è pensato per far divertire i bambini e adolescenti fra 6 e 14 anni vicino al mare, propone un approccio trasversale alle discipline veliche e acquatiche: tavola a vela, kite, derive e catamarani, ma anche sup, nuoto, gioco. La scorsa settimana tre giovani surfisti, accompagnati dal coach Roberto Pierani, hanno partecipato alla loro prima esperienza agonistica internazionale, il Campionato Europeo Techno293 (la tavola a vela propedeutica), che si è concluso domenica scorsa a Torbole, nella parte trentina del Lago di Garda, con circa 270 concorrenti. In gara Tommaso Vallini, Alessandro La Sala e Alistair Boccanegra.