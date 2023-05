Agnese Bartoli la spunta in tre riprese, Ghini non ci sta

È stato un fine settimana intenso per l’ Edera Boxing Gym Ravenna che si è divisa in 3 riunioni pugilistiche ad Ancona, Sassuolo e Offenbach in Germania. Sul ring di Ancona, nel sotto clou del titolo Italiano dei pesi piuma, Bekim Arapi ha sfidato il pupillo di casa Elia Gironelli, pugile molto esperto con più di 40 combattimenti all’attivo. Alla terza ripresa, Gironelli è rimasto passivo dopo un lungo attacco di Arapi, che ha costretto l’arbitro ad intervenire per un conteggio.

Si è trattato di un match difficile, ma la determinazione di Arapi ha portato alla vittoria. A Sassuolo, a salire sul ring per l’ Edera Boxing Gym Ravenna, è stata Agnese Bartoli, opposta alla pugile di casa Elisa Pupillo. Al termine di un match intenso e senza un attimo di tregua, la portacolori del club ravennate si è aggiudicata tutte e 3 le riprese.

A Offenbach, in Germania, in una giornata dedicata alla boxe con 13 incontri professionistici, ad aprire le danze per l’Edera Boxing Gym Ravenna è salita sul ring Gessica Ghini, campionessa italiana under 22, che ha incrociato i guanti con la pugile tedesca Maria-Elena Avram, medaglia d’argento ai campionati tedeschi 2023, più volte campionessa nazionale con 106 combattimenti all’attivo. È stato un match molto intenso. Secondo i giudici, a vincerlo è stata la pugile di casa Avram, anche se l’ angolo di Ghini non è stato troppo d’accordo col verdetto. ll match inizia con Ghini che parte subito all’ attacco andando a segno più volte con colpi molto duri, la pugile di casa più esperta ha capito che la cosa migliore da fare era andare via sulle gambe e lavorare andando indietro.

"Ci siamo preparati duramente per questo match, che sapevamo difficile visto la tanta esperienza della nostra avversaria. Anche se non siamo molto d’accordo con il verdetto tedesco, siamo ugualmente contenti di aver avuto la possibilità di confrontarci con una pugile così esperta e vedere che siamo competitivi anche fuori dall’Italia. Adesso continueremo a prepararci per i prossimi campionati under 22 che si svolgeranno nel mese di giugno".