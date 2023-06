AIL Cup, 15 imbarcazioni a Cervia per ricordare Paolo Mazzotti e Gaetano Foggetti

Erano una quindicina le imbarcazioni che si sono date appuntamento domenica alla tradizionale AIL CUP organizzata a Cervia dal Circolo Nautico ‘Amici della Vela’ in collaborazione con l’AIL (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma), il cui incasso è stato devoluto all’Associazione stessa. Nata nel 1995 come ‘Vele per la vita", la manifestazione è diventata AIL Cup nel 2000 grazie alla tenacia e alla volontà di Paolo Mazzotti, alla cui memoria oggi è dedicata. Il Circolo organizzatore ha voluto ricordare anche Gaetano Foggetti, presidente dell’AIL Forlì scomparso lo scorso anno. I vincitori: Betelgause di Alberto Arcioni (categoria Zero), File Rouge di Francesco Bernabei (Meteor), Mezzo nodo di Maurizio Spinelli (Alfa), Terry lupo di mare di Giacomo Zambelli (Delta), Mammy The di Paolo Regno (Echo), Leggero di Francesco Lopez (Fox Trot), Filo d’Arianna di Audinetta Fabbri (Passatore) e Kermesse di Marco Maccaferri (J24).