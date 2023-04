Al circolo ippico Le Siepi il ’cinque stelle’ Oltre 500 i cavalli in gara fino a domenica

Entra nel vivo la 49ª stagione agonistica de Le Siepi, Infatti, lo storico circolo ippico di Cervia è pronto a ospitare il "cinque stelle" di Pasqua. Inoltre cresce l’attesa per il massimo evento nazionale della disciplina, i Campionati italiani di salto ostacoli, che si terranno (per il terzo anno consecutivo) presso il circolo cervese, dal 20 al 23 aprile. Con l’assegnazione della terza edizione consecutiva degli Assoluti di salto, oltre ai Campionati Interforze, Giovanili, Istruttori, Amazzoni, Ambassador e relativi Trofei e Criterium, lo scenografico ovale delle Siepi, tra i pochissimi campi in erba presenti in Italia, diventa sempre più la cornice ufficiale della manifestazione e una tappa irrinunciabile per preparare i cavalli al fondo verde di Piazza di Siena.

Ma il legame con la kermesse capitolina va ben oltre. I Campionati, infatti, assieme ai titoli nazionali assegneranno anche gli ambitissimi posti per lo Csio di Roma. Accederanno di diritto a Piazza di Siena i primi tre binomi classificati nel Campionato italiano assoluto e il vincitore dell’Assoluto sarà inserito nella lista dei cavalieri italiani con diritto di accedere al Gran Premio Roma. Mentre il secondo e il terzo potranno essere inseriti nella lista con possibilità di accesso al Gp. Senza dubbio gli Assoluti saranno l’evento da non perdere della stagione, con il numero uno dei direttori di campo, Uliano Vezzani, di ritorno dal Global tour di Miami, e il presidente della Fise, Marco Di Paola, a incoronare i campioni e le campionesse 2023. Per la prima volta in un Campionato italiano di equitazione è annunciata la presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, accompagnato dal presidente del Coni regionale Andrea Dondi. Speaker dei Campionati infine saranno due delle grandi voci degli sport equestri italiani, Umberto Martuscelli, storico speaker di Piazza di Siena, e Cristian Micheli. Nel frattempo, è tutto pronto per accogliere il tradizionale "cinque stelle" di Pasqua. Sono oltre 500 i cavalli in gara e tra i nomi eccellenti che hanno confermato la loro partecipazione figurano Mirco e Giacomo Casadei, Natale Chiaudani, Virginia Argenton, Valentina Interlenghi, Filippo Codecasa e Andrea Campagnaro.

Tutti i binomi certamente metteranno il massimo impegno per aggiudicarsi il Gran Premio di domenica, gara clou della manifestazione. Le competizioni si svolgeranno da domani a domenica e i cavalieri potranno contare sull’eccellenza di Uliano Vezzani e Giorgio Bernardi, che disegneranno tutti i percorsi di gara alle Siepi. Infine, sono già state decise le date dell’Adriatic Tour, il circuito formato da due concorsi ippici internazionali di salto ostacoli di altissimo livello che, nei primi due week end di agosto, inizieranno a Milano Marittima e dintorni con presenze da tutta Europa. Anche questo sarà un altro, imperdibile, grande evento. Durante tutte le giornate di gara l’ingresso al centro è libero: per maggiori informazioni e per consultare orari o classifiche ci si può collegare al sito: www.lesiepicervia.it.

u.b.