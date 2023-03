Al circolo Zavaglia torna la Coppa delle Viole

Ai nastri di partenza la 44ª edizione della Coppa delle Viole, la grande classica del tennis giovanile nazionale, in programma dal primo all’11 aprile sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Anche quest’anno saranno protagoniste le categorie Under 10-12-14-16, maschili e femminili. Da questo torneo sono passati giocatori che poi hanno fatto fortuna a livello internazionale, come Andrea Gaudenzi, Simone Bolelli e Flavia Pennetta. In campo scenderanno tanti talenti in erba, gli iscritti sono già 200, tra cui i migliori prospetti del tennis regionale e gli allievi della scuola agonistica del Club ravennate. Le iscrizioni, ancora aperte, vanno effettuate nel sito della Federtennis nel Portale Unico Competizioni (PUC), in cui il torneo è già visibile, entro le ore 12 di oggi. L’iniziativa è stata presentata ieri nella sede del circolo. A fare gli onori di casa il presidente del Circolo, Giammarco Gamberini, che ha sottolineato l’importanza dell’evento, sia per la sua grande tradizione sportiva, sia come elemento di traino per la città sotto il profilo turistico in pieno periodo pasquale. "Per noi è una grande opportunità, per me soprattutto perché è il primo anno che ricopro il ruolo di presidente durante il torneo, per me questo torneo rappresenta molto, è una tappa storica che passa al Circolo Tennis Zavaglia, abbiamo quasi duecento iscritti, c’è molto fermento". "Ho preso l’eredità del Circolo da Carlo Licciardi – ha aggiunto – che ha fatto un buon lavoro, mi sono ritrovato 150 socie ed una scuola molto attiva, siamo tornati in seria A, in A2 ed anche il lavoro nel settore giovanile ha ottenuto un grande riscontro, abbiamo vinto il campionato italiano Under 14 femminile". Antonella Trenta, direttrice del torneo ha specificato alcuni aspetti tecnici: "Si giocherà all’aperto sui nostri campi ed il torneo, terminerà due giorni prima, il 9 aprile, probabilmente avremo anche dei doppi turni. Per permettere alle famiglie ed ai ragazzi di visitare la città ed apprezzarne le bellezze abbiamo stipulato una convenzione con RavennAntica per una scontistica particolare per nostri iscritti per la visita al museo Classis, alla Domus dei Tappeti di Pietra e al Porto di Classe".

La stessa Trenta ha specificato che, in caso di persistente maltempo il torneo potrebbe andare in scena anche in altri Club cittadini al coperto. Per Giacomo Costantini, assessore allo sport, "La Coppa delle Viole è il fiore all’occhiello del Circolo Tennis Zavaglia e per tutto il tennis del nostro territorio". Ha portato il saluto della Federazione il decano Davide Amadori, ex delegato provinciale Fit e giudice arbitro, che ha vissuto tutte le edizioni finora disputate: "Porto i saluti della Federazione, il torneo delle Viole ha avuto alti e bassi, ora siamo in auge, anche io ringrazio i dirigenti perché stanno facendo un buon lavoro e mantengono in piedi questo Circolo che ha una storia pesante".