Al keniota Maurithi la 50 km di Romagna

di Ugo Bentivogli

Ha raggiunto la cifra tonda, la 50 Km di Romagna, arrivata alla 40ª edizione che quest’anno era valida anche quale campionato Italiano Fidal Assoluto e Master, nonchè campionato nazionale Uisp Gran Fondo. Organizzata storicamente dalla Podistica Avis Castel Bolognese, arriva e parte dalla cittadina ravennate dopo essersi inerpicata tra le verdi colline della vallata del Senio e ha visto al via oltre 1200 concorrenti. Ad imporsi tra i senior è stato il keniota Wahome Peter Murithi che con 2 ore 49’ 24’’ ha anche battuto il record del percorso e guadagnato il bonus corrispondente.

Al secondo posto il francese Guillaume Ruel, staccato di 9’27’’ e al terzo il nipponico Huruki Okayama al oltre 10’. All’ottavo posto il romagnolo Enrico Bartolotti, tesserato per la Liferunner di Santagata sul Santerno. Tra le donne si è imposta la giapponese Mai Fujisawa in 3 ore 22’ 37’’ davanti alla ceka Petra Pastorova e alla riminese Federica Moroni. La gara fa parte del Trittico di Romagna che comprende anche la Maratona del Lamon e la 100 Km del Passatore. Il percorso ha visto la partenza da Piazza Bernardi e un doppio passaggio a Biancanigo, prima di imboccare la Casolana, seguendo la valle del Senio sino a Cuffiano per entrare poi, dopo 10 chilometri a Riolo Terme.

Dopo Borgo Rivola è iniziata una salita continua sino a Casola Valsenio, a metà percorso. Impegnativa la salita a Monte Albano: 5 chilometri con l’importante dislivello di 265 metri.

Da Monte Albano i podisti hanno imboccato la discesa di oltre 4 chilometri che porta a Zattaglia: proseguendo lungo la valle del Sintria sono arrivati a Villa Vezzano, a 9 chilometri dal traguardo, avendo quasi percorso una maratona tradizionale. Da lì tutta leggera discesa sino a Biancanigo, da dove gli atleti hanno ripercorso i primi chilometri sino all’arrivo, nuovamente, in Piazza Bernardi.