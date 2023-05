Al Pala De Andrè giornata di sport e integrazione

Ritorna al Pala De Andrè il Meeting internazionale Judo Fisdir "Le giornate dello sport come integrazione" evento giunto alle 35esima edizione in programma domani, non disputatosi negli ultimi anni causa covid. Organizzato dalla Asd Centro Sport Terapia Judo Ravenna, che da più di 35 anni svolge attività sportiva e sociale con ragazzi disabili, il meeting coinvolge società sportive e atleti disabili italiani e stranieri allo scopo di favorire l’integrazione attraverso lo sport. L’evento rappresenta un importante momento di inclusione fra ragazzi disabili di varie nazionalità, che possono pubblicamente mettere in pratica quanto appreso durante gli allenamenti. Le gare si disputeranno dalle 14.30 alle 16.30.