Al Ponte Nuovo il trofeo Frisenda Andalò stende il San Zaccaria

San Zaccaria

0

Low Street Ponte Nuovo

2

SAN ZACCARIA: Calbucci, Sternini, El. Ravaioli, Agostini (28’ st Celli), Zanotti, Turroni (12’ st Morigi), Spurio, Galesi (36’ st Falanga), Dall’Agata, Montanari Gatti (19’ st Ricci), En. Ravaioli (43’ pt Bratti). All. Cevenini.

LOW STREET P. N.: Berardi, Lizambri, Magnani, Mennella, Fusconi (43’ pt Magrini), Chelini (42’ st Mura), Baldini (39’ st Verlicchi), Ballardini, Ricciardi (32’ st Montanari), Pirazzoli (19’ st Babbi), Nadalò. All. Polidori.

Arbitro: Casadio di Ravenna.

Reti: 14’ st e 34’ st Andalò.

Alza la coppa al cielo, il Low Street Ponte Nuovo e festeggia la vittoria nel 1º Memorial Rosario Frisenda, valido per la Coppa provinciale di Ravenna di Seconda Categoria.

Gli uomini di Polidori in finale battono 2-0 il San Zaccaria grazie alla doppietta (14’ st e 34’ st) del solito Andalò, miglior bomber dei ravennati e già a 13 gol anche in campionato. Il San Zaccaria, però, può davvero recriminare sulle occasioni sprecate: Galesi al 29’, sullo 0-0, sbaglia un rigore che indirizza la gara: inoltre i biancorossi restano in dieci già nel primo tempo, per l’espulsione al 42’ di Zanotti e chiudono addirittura in nove per la doppia ammonizione rimediata da Dall’Agata a 7’ dal termine.

u.b.