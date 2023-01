Al Sant’Agata il derby di fuoco con il Russi

Il Selene Sant’Agata (serie D), si aggiudica 73-72, dopo un supplementare, un combattutissimo derby contro il Basket Club Russi, qualificandosi alla fase Play Off dove accedono le prime quattro dei gironi regionali. Il piazzamento finale sarà deciso dalla partita casalinga con Riccione in programma domani alle 21.20 e dall’ultima di campionato che i ravennati giocheranno sabato alle 21 a Forlimpopoli. Con questo ko invece il Russi è certo di disputare la Poule Play Out. Prima però ci sarà il match interno contro i Tigers Villanova (sabato alle 21). In Promozione, Massa Lombarda e Faenza Basket Project giocheranno giovedì la penultima di andata: Massa sarà a Santarcangelo (ore 21.10) e i manfredi in casa con il Tiberius Rimini (ore 21.20). In C Femminile, invece, Faenza sarà di scena venerdì alle 19.30 al PalaBubani con l’Aics Forlì e il Capra Team Ravenna sabato alle 21 in casa con il Peperoncino Libertas Castello D’Argile.

L. d. F.