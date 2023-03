Al ’Soprani’ arriva la capolista Women con la corazzata Lazio

Ha fermato la corsa promozione di Napoli e Cesena, il giovanissimo Ravenna Women, reduce dal 3-0 a tavolino sulle bianconere. E oggi (ore 14,30) al ‘Soprani’ di San Zaccaria si troverà di fronte la più forte di tutte, la Lazio capolista indiscussa di questa stagione, sconfitta due sole volte in campionato: a Napoli e dal Verona in casa. Per un rendimento delle Aquilotte molto simile in casa e fuori con 1 pari e 1 sconfitta sia in casa sia fuori me 9 vittorie casalinghe contro le 7 lontano da Formello. La Lazio, poi, è una macchina da gol, nonché il miglior attacco della cadetteria con 50 reti segnate, esattamente il doppio di quante realizzate (sul campo) dal Ravenna Women che dovrà fare anche a meno di Greta Raggi per squalifica, dopo la quinta ammonizione stagionale rimediata contro il Cesena. Il Ravenna Women, di contro, in casa ha perso soltanto contro Cittadella e Ternana e solo la seconda ha spadroneggiato al ‘Soprani’.

Le bizantine tra le mura amiche hanno subito soltanto 12 gol, esattamente come la Lazio in trasferta che, tuttavia, è avversario davvero temibile, basti pensare che ha segnato la bellezza di 7 reti negli ultimi 5’ di partita e di questi ben 5 sono poi risultati decisivi per il punteggio finale. Dunque attenzione sino all’ultimo ad una squadra guidata da tre realizzatrici di razza: la 24enne greca Despoina Chatzinikolaou, 11 reti sino a questo momento del campionato, nonché Noemi Visentin e Sille Fuhlendorff, già in gol 9 volte a testa.

Programma 21ª giornata (ore 14,30): Cesena-Brescia, Genoa-Arezzo, Napoli-Sassari Torres, Ravenna-Lazio, San Marino-Cittadella, Tavagnacco-Trani, Trento-Chievo, HellasVerona-Ternana. Classifica: Lazio 50; Cittadella 47; Napoli 45; Ternana 41; ChievoVerona, HellasVerona 38; Cesena 33; Brescia 31; Ravenna 25; San Marino, Genoa 22; Sassari Torres, Arezzo 17; Tavagnacco 11; Trento 8; Trani 7. u.b.