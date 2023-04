Al via il memorial Borghetti Bene il CT Cervia di serie C

Inizia oggi il memorial "Mario Borghetti", il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile, dotato di 500 euro di montepremi, che si svolgerà sui campi del Circolo Tennis Cervia. Nel maschile sono ben 132 gliiscritti, nel femminile al momento le iscritte sono 25. Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande. Intanto in serie C maschile il CT Cervia (foto), inserito nel 5° girone di qualificazione, ha finora un bilancio di due vittorie ed un pareggio nelle prime tre giornate, bottino che le sta permettendo di essere in testa alla classifica da sola. Il team cervese ha pareggiato 3-3 nella prima giornata a Bologna contro la Virtus, poi ha travolto 6-0 in casa il Circolo Tennis Conselice ed il Tennis Decima per 5-1.