Al via la lunga marcia

Un big match e uno scontro salvezza. La prima giornata di campionato presenta due appuntamenti molto interessanti per Blacks e OraSì, intenzionate a partire nella maniera migliore per inaugurare con una vittoria una stagione da ben 34 di regular season. Faenza riceverà la Gemini Mestre, costruita per un campionato di vertice, mentre Ravenna farà visita a Lumezzane, ripescata in B Nazionale dopo la retrocessione dello scorso giugno arrivata agli spareggi salvezza : entrambe le sfide si giocheranno domenica alle 18.

I Blacks stanno preparando la sfida contro l’ex Perin (a Faenza dal 2016 al 2018) dovendo convivere con qualche acciacco dovuto ai tanti impegni ravvicinati di Supercoppa, ma per domenica tutti saranno abili e arruolati. Potrebbe rientrare anche Pastore, ristabilitosi dall’infortunio alla mano occorsogli al termine della scorsa stagione e pronto a debuttare in stagione, dato che fino ad ora non ha mai giocato nessuna gara di preseason. Mestre è un avversario molto temibile, con giocatori importanti come Bugatti, Caversazio, Morgillo e Lenti, oltre a Perin, che possono permettere a coach Ciocca (ex Ravenna nella vecchia B2 nella stagione 201011) di presentare tantissime tipologie differenti di quintetti e dunque i Blacks dovranno stare in guardia da ogni variante tattica. I biglietti per la partita si possono acquistare on line su LiveTicket o domenica dalle 17 al PalaCattani.

Umore alto anche in casa OraSì a pochi giorni da un match che metterà in palio punti preziosi. Lumezzane è infatti una diretta concorrente per la salvezza e come Ravenna ha molti under nel roster, ma non dispone dell’esperienza di elementi come Bedetti, Paolin, Nikolic e De Gregori in grado di fare la differenza al momento giusto. L’atletismo e il contropiede dovranno essere le armi in più per coach Bernardi che potrà disporre di tutto il roster, ripresosi dai normali problemi fisici dovuti alla preparazione atletica che avevano tenuto molti giocatori a riposo precauzionale nelle ultime amichevoli. Lumezzane è meno attrezzata dei romagnoli, ma in casa propria è molto pericolosa, ed inoltre ha giocatori esperti come Maresca e Vecerina, senza dimenticare la guardia finlandese Niemi, scommessa che, se vinta, potrebbe permettere ai lombardi di disputare un campionato di assoluta tranquillità. Buone notizie arrivano anche dal fronte abbonamenti, con quasi 300 tessere vendute: ci si potrà abbonare anche nei prossimi giorni nella sede di via Della Lirica.

