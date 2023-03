Alex Gaddoni oro dei 200 farfalla L’atleta guadagna il pass per i Nazionali

Il Centro Sub Nuoto Club 2000 è stato grande protagonista nel Trofeo Motion tenutosi a Forlì domenica scorsa, conquistando molte medaglie che sono valse il terzo posto nella classifica per società. In campo maschile Alex Gaddoni (foto) ha vinto nei 200 farfalla facendo registrare il tempo limite per la qualificazione ai Criteria Nazionali, ed è giunto secondo nei 100 misti e terzo nei 100 farfalla. Doppio oro per Nicola Tramonti vincitore nei 50 e nei 100 rana e argento nei 200 rana. Altre medaglie sono arrivate con Giacomo Bandini primo nei 50 rana e secondo nei 100 rana, Filippo Rondinini vincente nei 200 misti e terzo nei 200 farfalla, Nicola Alberani oro nei 200 dorso, Filippo Franchi primo nei 200 stile libero, Davide Ranieri secondo nei 100 stile libero e terzo nei 50 farfalla e nei 100 dorso. Molto bene anche Francesco Fiorentini, argento nei 50 dorso e bronzo nei 100 dorso, Giulio Gondoni, terzo posto nei 100 rana, Mattia Pini, bronzo nei 200 stile libero e Luca Balestri terzo nei 100 stile libero. Tante soddisfazioni anche in campo femminile: Gaia Gionta ha vinto nei 100 rana, nei 200 rana, nei 50 stile libero ed è arrivata seconda nei 50 rana; Giada Minelli non ha avuto rivali nei 100 e nei 200 farfalla.

Penelope Sangiorgi oro nei 200 misti e argento nei 50 dorso; Andrea Maltoni prima nei 100 dorso, seconda nei 50 e nei 200 dorso e terza nei 50 stile libero; Anna Bolzon vincente nei 50 rana, seconda nei 200 stile libero, terza nei 100 stile libero; Martina Venieri oro nei 100 misti nei 100 farfalla, nei 100 stile libero e argento nei 50 farfalla; Elena Sangiorgi argento nei 200 stile libero, nei 200 farfalla, bronzo nei 100 farfalla; Greta Amadei seconda nei 50 rana, terza nei 100 rana e nei 200 farfalla; Rebecca Gondoni seconda nei 200 stile libero, terza nei 200 rana; Serena Gaddoni terza nei 200 stile libero e nei 100 farfalla; Benedetta Donati bronzo nei 200 misti. Le giovani nuotatrici e i giovani nuotatori delle categorie Esordienti A ed Esordienti B sono stati invece impegnati a Pinarella di Cervia nella prima giornata della terza prova del Torneo Invernale. Buoni i piazzamenti ottenuti dagli atleti che hanno mostrato grandi progressi rispetto alle gare precedenti.