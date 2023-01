Alice Casamenti sarà a Bratislava coi migliori under 17

Si apre con una trasferta di prestigio l’anno solare schermistico per il Circolo Ravennate della Spada, che vede Alice Casamenti autorizzata alla partecipazione, con i colori azzurri, al Circuito Europeo Under 17 di Bratislava, che si svolgerà in Slovacchia il prossimo weekend. La spadista ravennate, che sarà accompagnata dal M° Pavlo Putyatin, ha inoltre ottenuto un’ulteriore chance venendo ammessa al CPF di Spada previsto a Formia dal 18 al 22 Gennaio prossimi. Il CPF è un raduno per atleti under 20 e loro tecnici nell’ambito del progetto ’Schermafutura’ organizzato dalla Federazione Italiana Scherma. L’evento, che vedrà l’attiva partecipazione dello stesso Commissario Tecnico della Spada azzurra Dario Chiadò, è volto al miglioramento delle modalità di allenamento di potenziali promesse della spada

azzurra. I colori del Circolo Ravennate della Spada sono stati rappresentati anche durante le feste. Un ottimo quinto posto è stato ottenuto da Manuele Merendi alla Maratona Berica di Vicenza. Merendi ha vinto 50 assalti su 54. Gli atleti Circolo concentrato non solo su Bratislava ma anche sulla più vicina Lugo: è infatti tutto pronto per la seconda prova regionale under 14 e la prova di qualificazione regionale cadetti e giovani con ben 41 atleti giallorossi impegnati nella gara in programma questo fine settimana.