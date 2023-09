Alla Spreta i mondiali di paracadutismo. Sei giorni con 120 atleti e 19 nazioni

Da domenica 1 a sabato 7 ottobre, all’Aero Club Pull Out Ravenna, si terrà il 15° Mondiale Fai (Fédération aéronautique internationale) di stile e precisione. Oltre 120 atleti, fra donne e uomini, provenienti da 19 nazioni, saranno ospitati dallo Skydive Pull Out Ravenna, la scuola di paracadutismo presso l’aeroporto La Spreta, che è stata selezionata dalla Fai per l’organizzazione e la gestione di questa World Cup. In contemporanea si svolgeranno anche gli Europei di ‘stile e precisione’, nello specifico il 7° campionato junior e il 10° campionato di stile e precisione 2023, le due più antiche discipline del paracadutismo sportivo. Gli eventi sono aperti al pubblico e a ingresso libero. Alla presentazione della World Cup 2023 ha presenziato anche la ravennate Silvia Magnani, capitana della squadra azzurra e campionessa italiana in carica dopo aver vinto nell’atterraggio di precisione e nello stile in caduta libera, oltre naturalmente alla combinata. Le nazionali iscritte sono 19, per un totale di 124 atleti: Cina, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Libia, Lituania, Gran Bretagna, Canada, Romania, Ungheria, Serbia, Slovacchia, Austria, Svizzera, Portogallo, Polonia, Svezia, Qatar e Italia. Le gare si svolgeranno a partire da lunedì.

Nello specifico, la Fai World Cup 2023, femminile e maschile con le prove di precisionestile in atterraggio individuale; precisione in atterraggio del team; overall nazionale del team. L’Europeo prevede invece le prove di precisione in atterraggio individuale; stile individuale; overall nazionale dei team; precisione in atterraggio del team. Il Per il campionato junior: precisione in atterraggio individuale; stile individuale; overall. L’evento è promosso in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune: "Ravenna – ha commentato l’assessore Costantini – si caratterizza sempre di più quale sede eletta per lo svolgimento di gare di livello nazionale e internazionale in diverse discipline. I mondiali di paracadutismo di stile e precisione sono una ulteriore opportunità offerta al nostro territorio per far apprezzare l’accoglienza turistica e far conoscere un impianto dedicato come La Spreta, che è in grado di ospitare eventi sportivi di rilievo, grazie al lavoro e alle competenze dell’aeroclub Pull Out".

I 6 giorni di gare garantiranno una significativa visibilità anche allo Skydive Pull Out Ravenna, centro con 35 anni di attività, dislocato in una posizione strategica del territorio ravennate, tra mare, pianura, Parco del Delta e la città d’arte e di acque, peraltro facilmente raggiungibile dalla Statale 16, e più volte l’anno, sede di eventi nazionali e internazionali.