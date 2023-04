Alla World Cup prova opaca per Baldassarri La ginnasta è trentesima

Non è stato un week end positivo quello vissuto da Milena Baldassarri, impegnata a Baku in Azerbaijan in una prova di World Cup di ginnastica ritmica. La ravennate, in gara insieme alle compagne di nazionale Sofia Raffaeli e Alexandra Agiurgiuculese, è arrivata trentesima nella classifica All Around con 109.950 punti (30.050 al cerchio, 26.550 alla palla, 24.450 alle clavette, 28.900 al nastro) a causa di alcuni errori che ne hanno compromesso anche l’ingresso alle finali delle quattro specialità. La ginnasta avrà la possibilità di riscattarsi domenica 30 aprile a Torino nella Final Six che metterà in palio il titolo italiano a squadre dove la Faber Fabriano, di cui è capitana, è la favorita per la vittoria dello scudetto, che sarebbe il suo settimo consecutivo. Gli impegni successivi per Milena saranno ad inizio maggio a Portimao in Portogallo nella World Challenge Cup (dal 5 al 7), gli Europei di Baku dal 17 al 21 maggio, e il Campionato Italiano Assoluto a Folgaria (9-11 giugno) dove in palio ci sarà il titolo italiano individuale. L’evento clou sarà però il mondiale di Valencia di agosto (23-27) dopo in palio ci saranno i pass per i Giochi Olimpici di Parigi del 2024, ultima occasione per qualificarsi alle Olimpiadi. .