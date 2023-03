All’Adriatic Golf Club scontro tra titani vinto da Mellina Gottardo

È stato un avvincente testa a testa quello che domenica è andato in scena all’Adriatic Golf Club di Cervia tra Marco Mellina Gottardo e Luigi D’Amico. I due compagni di circolo sono scesi in campo in una tappa del World Amateur Golf Championship, circuito che premierà i migliori con la maglia azzurra nel campionato del mondo amatoriale, riuscendo a completare le 18 buche in 72 colpi, l’esatto par del campo; il forte vento non li ha aiutati. Ha vinto Mellina Gottardo per una prestazione super sulle 9 buche di rientro, completate in 33 colpi contro i 38 di D’Amico. Lo spettacolo non è mancato neppure nelle categorie nette. In prima Marco Bellettini (37) ha vinto davanti a Valerio Tasselli (35), in seconda Filiberto Carignani (39) ha preceduto Claudio Terzulli al termine di un avvincente testa a testa. In terza Cristina Maggioli (37) ha superato di misura Francesca Vitale (36). Premi speciali a Matilde Portolani (36) e Andrea Nardella (38), rispettivamente migliori lady e senior.

Andrea Ronchi