All’Adriatic Golf di Cervia la Prosecco Cup A dominare la gara è l’esperto Luigi D’Amico In prima categoria Brighi ha la meglio su Vetricini

La Prosecco Cup di domenica ha richiamato all’Adriatic Golf Cervia oltre 110 giocatori da tutta Italia che hanno approfittato del lungo fine settimana legato alla Festa della Liberazione per visitare la località romagnola assecondando la passione per il golf. Il percorso di Milano Marittima si è presentato in ottime condizioni. Luigi D’Amico ha fatto valere la propria esperienza e abilità dominando la gara con un giro in 68 colpi, tre meno del par previsto per i professionisti. Da sottolineare la reazione dopo i due colpi perso alla buca 3, un par 4, con l’eagle, 2 colpi meglio del par, alla buca seguente, un par 5 completato in 3 colpi. In prima categoria Cristian Brighi (40) ha superato di misura Paolo Vetricini al termine di un avvincente testa a testa. In seconda categoria Marcello Baiardi (39) ha ottenuto la vittoria seguito da Antonella Suzzi (37) così come ha fatto Alberto Cattani (39) in terza seguito da Mara Fanti (37). Giornata da ricordare per Andrea Battistini (43) migliore nella categoria neofiti. Premi speciali a Emanuela Antonelli (36) e Saverio Landolfini (37), rispettivamente migliori lady e senior.

Andrea Ronchi